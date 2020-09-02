МОЗ вдвічі збільшить кількість вакцин від грипу, – Степанов

Міністерство охорони здоров’я погодило з постачальниками та виробниками вакцин збільшення майже вдвічі кількості ввезених вакцин від грипу в Україну в епідемічний сезон 2020-2021. Про це повідомив Максим Степанов на щоденному брифінгу МОЗ.

«Важливо усвідомлювати, що цьогорічний епідемічний сезон накладається на епідемію коронавірусу. Тому у МОЗ уже є стратегія суттєвого збільшення кількості вакцин на ринку і завезення їх у країну, адже вакцинація від грипу – найкраща профілактика», – повідомив очільник МОЗ.

Міністр також наголосив, що для груп ризику вакцини будуть закуплені за бюджетні кошти, а щеплення будуть безоплатні.

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Зазначимо, що від ускладнень грипу протягом минулого епідсезону померла 71 людина, на грип та ГРВІ перехворіли 4,9 млн людей. Це 12,9% населення, з них 63% – діти до 17 років. Минулого епідсезону в Україну було поставлено 500 000 доз вакцин від грипу, однак вакцинувалися лише 238 079 людей (0,6% населення), частка дітей серед щеплених становить 10,5%.