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Мешканця Сколівщини судитимуть за спробу дати хабар патрульному

Вероніка Рой

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До суду скерували обвинувальний акт стосовно мешканця Сколівщини, котрий намагався дати хабар патрульному поліцейському. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

 

26-річний мешканець села Сопіт, що у Сколівському районі, на початку серпня намагався дати хабар працівнику поліції. Зокрема, молодика зупинили за перевищення швидкості на автодорозі Київ – Чоп поблизу села Солонка. Аби уникнути складання постанови, мешканець Сколівщини запропонував поліцейському 200 грн. Коли поліціянт попередив про наслідки такої пропозиції, юнак відчинив задні дверцята патрульного автомобіля і поклав гроші на сидіння.

Такі дії хлопця кваліфіковано за ч. 1 ст. 369 КК України (пропозиція та надання неправомірної вигоди службовій особі). На цей час досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт прокурори скерували до суду.

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У разі доведення вини, чоловікові загрожує покарання у вигляді штрафу від однієї до чотирьох тисяч неоподаткованих мінімумів громадян, тобто від 17 000 до 68 000 грн.

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