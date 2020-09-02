Коронавірус забрав життя 65-річного працівника Львівської опери

Коронавірус забрав життя 65-річного старшого майстра із механічного устаткування сцени Львівської національної опери Ігоря Попіва. Цю інформацію Львівському порталу підтвердили у пресслужбі театру.

Як зазначили у театрі, працівник оформив листок тимчасової непрацездатності 3 серпня. Два тижні лікувався вдома під наглядом сімейного лікаря Третьої міської поліклініки Львова. Зроблений у цей період ПЛР-тест на COVID-19 показав позитивний результат.

Після погіршення самопочуття Ігоря Попіва було госпіталізовано до лікарні швидкої медичної допомоги. Тест, зроблений вдруге у лікарні, підтвердив позитивний результат на COVID-19.

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У лікарні хворий перебував більше трьох тижнів і помер від ускладнень 2 вересня.

«У відповідь на запит Міністерства культури та інформаційної політики України щодо наявності в театрі випадків захворювання працівників на COVID-19, повідомляємо, що серед інших працівників служби електромеханізації сцени захворювань не виявлено», – зазначається у повідомленні Львівської опери.

Як відомо, станом на ранок 2 вересня на Львівщині підтверджено 14 907 випадків інфікування коронавірусом. Водночас 412 людей померли, 4 581 пацієнт одужав.

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