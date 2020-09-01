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У Львові відкрили приватну школу

Ольга Денисяка

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У Львові, на вул. Угорській, 12 Е, відкрився новий приватний навчальний заклад  – Креативна Міжнародна Дитяча Школа (КМДШ). Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

У навчальному закладі школярі зможуть навчатися у креативному просторі понад 7000 м кв, у школі з інноваційними підходами, де можна реалізовувати найсміливіші проєкти, займатися науковою та творчою діяльністю, а головне  – де можна зростати сильною особистістю, здатною творити креативне майбутнє.

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КМДШ увійшла у рейтинг Microsoft Showcase Schools, в якому представлені найінноваційніші школи світу. Тут практикують проєктний підхід, інтегроване навчання та білінгвальні заняття. Учні розглядають теми через призму декількох навчальних дисциплін, а отримані знання закріплюють практикою.

У цій школі ставляться з розумінням до особистих потреб, здібностей, ритму навчання та побажань кожної дитини. Школярі поглиблено вивчають англійську, французьку, німецьку та польську мови, а також мають можливість спілкуватися з носіями.

Неподалік нової школи також триває будівництво садочка, який планують запустити у 2021 році.

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Фото: ЛМР

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