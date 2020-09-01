Мешканка Сокальщини потрапила у реанімацію з опіками через спалювання сухої трави

На Львівщині у реанімацію з опіками потрапила 36-річна мешканка села Острів Сокальського району, яка отримала опіки обличчя, рук та ніг внаслідок спалювання сухої трави. Про це Львівському порталу повідомили у ГУ ДСНС у Львівській області.

Жінка потрапила що в реанімаційне відділення Червоноградської центральної районної лікарні з опіками обличчя І-ІІ ступеня, верхніх та нижніх кінцівок. Стан постраждалої – середньої важкості.

Зазначається, що місцева мешканка отримала опіки від спалаху парів бензину при спробі підпалу сухої трави.

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Рятувальники вкотре нагадують про заборону спалювання сухостою: «Шановні громадяни! Не спалюйте суху траву та сміття, не завдавайте непоправної шкоди ані собі, ані оточуючим! Дотримуйтесь елементарних правил пожежної безпеки!».

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