Львівський театр «Слово і голос» розпочинає новий сезон

Театральний центр «Слово і голос» розпочинає новий театральний сезон та буде виступати на відкритих майданчиках міста. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії Львова.

Цьогоріч центр став одним з переможців програми Львівської міської ради «Фокус на культуру», тому готує новий проект «Нове місто/нове мислення».

«Потребу суспільства у новій відкритості і у формулюванні нової норми життя ми оформляємо в діло. Це своєрідний художній перезапуск життя людини в своєму місті. Відкриваючи знані і забуті подвір’я, площі, дахи, архітектурні таємниці свого міста, ми проведемо серію подій, які об’єднають людей на головних питаннях до життя, проявлять нову ієрархію цінностей, яка оголилась за цю весну», – повідомляють в театрі.

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Програма на вересень:

6.09 – вистава «Весілля» (Дах «Центру Довженка», 19:00).

9.09 – концерт «Земля-пісня» (Італійський дворик, 21:00).

16.09 – моновистава «Тихо без слів. Український шансон» (Італійський дворик, 21:00).

18.09 – вистава «Весілля» (Дах «Lviv FILM Center», 19:00).

19.09 – вистава «Весілля» (Двір Ратуші, 20:00).

20.09 – концерт «Земля-пісня» (Дах «Центру Довженка», 19:00).

23.09 – концерт англійської барокової музики «Генрі Перселл. Music for a while» (Італійський дворик, 21:00).

26.09 – моновистава «Тихо без слів. Український шансон» (Дах «Lviv FILM Center», 19:00).

27.09 – моновистава «Тихо без слів. Український шансон» (Дах «Центру Довженка», 19:00).

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