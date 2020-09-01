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Львівський театр «Слово і голос» розпочинає новий сезон

Ольга Денисяка

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Театральний центр «Слово і голос» розпочинає новий театральний сезон та буде виступати на відкритих майданчиках міста. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії Львова.

 

Цьогоріч центр став одним з переможців програми Львівської міської ради «Фокус на культуру», тому готує новий проект «Нове місто/нове мислення».

«Потребу суспільства у новій відкритості і у формулюванні нової норми життя ми оформляємо в діло. Це своєрідний художній перезапуск життя людини в своєму місті. Відкриваючи знані і забуті подвір’я, площі, дахи, архітектурні таємниці свого міста, ми проведемо серію подій, які об’єднають людей на головних питаннях до життя, проявлять нову ієрархію цінностей, яка оголилась за цю весну»,  –  повідомляють в театрі.

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Програма на вересень:

  • 6.09 –  вистава «Весілля» (Дах «Центру Довженка», 19:00).
  • 9.09 –  концерт «Земля-пісня» (Італійський дворик, 21:00).
  • 16.09 –  моновистава «Тихо без слів. Український шансон» (Італійський дворик, 21:00).
  • 18.09 –  вистава «Весілля» (Дах «Lviv FILM Center», 19:00).
  • 19.09 –  вистава «Весілля» (Двір Ратуші, 20:00).
  • 20.09 –  концерт «Земля-пісня» (Дах «Центру Довженка», 19:00).
  • 23.09 –  концерт англійської барокової музики «Генрі Перселл. Music for a while» (Італійський дворик, 21:00).
  • 26.09 –  моновистава «Тихо без слів. Український шансон» (Дах «Lviv FILM Center», 19:00).
  • 27.09 –  моновистава «Тихо без слів. Український шансон» (Дах «Центру Довженка», 19:00).

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