День знань в умовах карантину: як у Львові розпочали навчальний рік

Традиційно 1 вересня, у День знань, учні повертаються за шкільні парти. Втім цьогоріч навчальний рік буде особливим: він проходитиме за новими правилами, викликаними пандемією коронавірусу. В усіх навчальних закладах України впроваджуються протиепідемічні заходи безпеки, а відвідувати школи можуть лише діти з тих регіонів, що не потрапили до «червоної зони». Львів опинився у «помаранчевій зоні», тож сьогодні в місті усі 117 закладів освіти міста відчинили двері для учнів.

Львівський портал побував у львівському ліцеї №66 та розказує, як там розпочали навчальний рік в умовах коронавірусної пандемії.

Без традиційних шкільних лінійок

За декілька днів до початку нового навчального року у міськраді Львова рекомендували школам відмовитися від традиційних шкільних лінійок, аби уникнути поширення коронавірусної інфекції. Натомість порадили проводити зустрічі з дітьми на свіжому повітрі.

Львівський ліцей №66 вже багато років не проводить традиційних шкільних лінійок. Там відбуваються зустрічі з вчителями чи різноманітні квести. Тож таке нововедення не було проблемою для школи.

На подвір’ї біля ліцею з самого рання гамірно та чути сміх учнів, котрі вдягнуті в маски. Діти після літніх канікул та карантинних трьох місяців навчання врешті повернулися до школи. Чи не найбільше хвилюються «першачки», адже для них це початок шкільного життя та ще й досить незвичного через коронавірус.

«Дистанційне навчання було не дуже цікавим для мене. Я не бачила своїх друзів. І було багато матеріалу, який важко сприймався онлайн. У деяких темах треба була допомога вчителя. Рада, що знову повернулися до школи», – каже п’ятикласниця Яна.

Кожен клас на вулиці зустрічає класний керівник з антисептиками в руках та іншими засобами захисту. Усі вчителі вдягнені у захисних щитках, як це і передбачено рекомендаціями Міністерства охорони здоров’я. Далі кожен клас по черзі, дотримуючись дистанції, заходить у школу.

На вході про правила безпеки нагадує медсестра. Учні заходять у навчальний заклад у масці, на дезінфікуючому коврику витирають ноги та дезінфікують руки. Ті, хто не має змінного взуття, одягають бахіли. Тільки після усіх цих процедур школярі йдуть у класи. Варто зауважити, що у класах учні можуть зняти маску.

Температурний скринінг проводять тільки вчителям та працівникам школи. Дозатори і антисептики, як це вимагає МОЗ, знаходяться на вході. У їдальні та у туалетах крім антисептиків є ще рідке мило та сухі рушнички. На стінах навчального закладу висять інструкції, як вберегтися від коронавірусної інфекції.

Батьків учнів до школи не впускають. Виключення на один день зробили лишень батькам першокласників. Далі у цілях безпеки «першачків» проводитимуть до класу учні-волонтери. Загалом перші два тижні у ліцеї №66 присвятять навчанню в умовах коронавірусної пандемії.

«День у школярів починається абсолютно звикло, але з дотримання мір безпеки. Перші два тижні навчального року – це тижні навчання в умовах пандемії. Ми вчимо дітей, що вони повинні зайти у школу, вдягнути бахіли, повинні мати маски, коли заходять до навчального закладу, мусять продезінфікувати руки. Далі вони звично сідають у клас так, як пропонують тимчасові рекомендації на час COVID-19. В дітей все просто, а в нас, вчителів навпаки – все складно. Нам дуже важко, бо є страх, це подвійне навантаження на вчителя. Вони повинні підготуватися до уроку, перевірити, чи все добре з дітьми, проконтролювати, чи вони банально помили руки», – каже Лілія Фещук.

Цьогоріч 1 вересня батьки учнів у руках, окрім квітів для вчителя, несли ще й невеличкий пакетик із засобами індивідуального захисту для дитини, в якому – дві маски, бахіли та антисептик.

«Батьки і діти раді, що нарешті розпочався навчальний рік. Для працюючих батьків, для батьків, у яких двоє і більше дітей, дистанційне навчання – це трішки складно. Та й саме навчання відрізняється. В класі вчитель може пояснити, перепитати, якщо дитина чогось не розуміє. Тому дуже задоволені, що навчання нарешті в школі. Не боюся відправляти дитину у школу, бо постійно дома теж сидіти не можемо. Та й дитина знає про те, що треба змінювати маску, мити руки. Також купили необхідні засоби захисту: дві захисні маски, антисептик, бахіли, пакети для використаних засобів. Тому не переживаю», – розповідає мама п’ятикласниці Ірина.

Навчання офлайн, онлайн та на свіжому повітрі

За рекомендаціями МОЗу, час початку та завершення занять для класів має бути різним, аби школярі менше пересікалися між собою. У ліцеї №66 навчання учнів початкової, середньої та старшої школи починається у різний час. У школі усі діти матимуть всього чотири уроки, далі навчання продовжуватиметься вдома у режимі онлайн. Також у закладі освіти мінімізували і пересування школярів між навчальними кабінетами.

«Над розкладом ми працювали довго, близько 5 год. Розклад скорегований так, щоб учні навчалися у різний час. Наприклад, 8-11 класи приходять до школи на 8 год., 1-4 класи – на 9:30 год., а 5-8 класи – на 10:15 год. Всі діти у нас мають чотири уроки. Після цього йдуть додому, їдять, а далі починаються онлайн-заняття. Це може бути 2 або 3 уроки дистанційно. Буває, що дитина в цей час не зможе подивитися урок, але вона зможе його переглянути пізніше. Також відтепер заняття проходять лише в одному класі. Учні нашого ліцею ходитимуть на уроки інформатики, фізкультури, хімії, фізики», – каже Лілія Фещук.

Вчителька ліцею №66 пані Олена, котра викладає алгебру та геометрію, каже, що на офлайн уроках намагатиметься пояснити та дати більше теоретичних знань. Практику в більшій мірі учні змушені будуть відпрацьовувати під час онлайн занять.

«У мене з чотирьох уроків – алгебри та геометрії – один цього року йтиме на дистанційне навчання. Ми будемо чергувати їх кожного тижня. Старатимемося на очному уроці давати більше теорії, щоб діти на дистанційному практично відпрацьовували матеріал. Математика – це складний предмет. І дистанційно його переносити – важко. А треба ще врахувати, що цьогоріч математика є обов’язковим предметом на ЗНО для всіх», – каже вчителька.

Лілія Фещук розповіла, що у дворику їхнього навчального закладу проводитимуть уроки на свіжому повітрі. Для цього там облаштували чотири локації для навчання. Також, щоб зменшити ймовірність поширення коронавірусної інфекції, у навчальному закладі відмовилися від написання контрольних у зошитах. Їх замінили на звичайні листочки.

Змінили у школі і графік харчування. Його формували з урахуванням максимальної кількості учнів, які можуть одночасно отримувати та вживати їжу, дотримуючись дистанції в один метр.

«У нас в молодшій школі на паралелі по чотири класи. Ми плануємо, що два класи їстимуть в їдальні, а іншим двом класам ми готуємо пайки нестимо безпосередньо у клас. Наступного дня ті діти, що харчувалися в їдальні залишаються у класі, а ті, котрим приносили пайки минулого дня, ідуть у їдальню. Для дітей пільгових категорій є теж окремий графік. Середня та старша школа мають свої перерви в окремий час. На цих перервах вони можуть приходити їсти, це буде безпечно, бо учні з різних класів не будуть пересікатися», – каже заступник директора з виховної роботи Ірина Юрчик.

У зв’язку з пандемією коронавірусної інфекції у ліцеї №66 облаштували ізолятор з опромінювачем для дезінфекції повітря. У ньому дитина, в якої є ознаки респіраторної хвороби чи підозра на COVID-19, може перебувати, поки очікує батьків.

«У випадку, якщо дитина себе не добре почуває, вона звертається до медсестри. У школі є медкабінет, у нас є ізоляторна кімната з опромінювачем для дезінфекції. Я оглядаю дитину, якщо є підозра на коронавірус, тоді зідзвонюємося з батьками, повідомляємо керівництво школи. Також повідомляємо і технічний персонал для обробки приміщення, де перебувала дитина. Класний керівник передає дітей з класу, що контактували, батькам» – пояснює медсестра ліцею №66 Тетяна Мальцева.

«Засобів захисту може вистачити до жовтня»

На закупівлю усіх необхідних засобів захисту для шкіл Львова з міського бюджету було виділено майже 9,5 млн грн. Лілія Фещук каже, що їх навчальний заклад станом на сьогодні повністю забезпечений засобами індивідуального захисту. Зокрема, були закуплені бактерицидні опромінювачі для дезінфекції повітря, бактерицидні рециркулятори, безконтактні термометри, захисні маски та щитки для вчителів, антисептики тощо. Втім Лілія Фещук побоюється, що необхідних засобів захисту може хватити лишень до жовтня.

«Наскільки місто нас може забезпечувати, настільки ми і забезпечені. Ми повністю виконали рекомендації, які ставили перед нами МОН та МОЗ. Але ми маємо бути свідомі того, що засобів захисту нам не вистачить до кінця навчального року. Зараз ми маємо усі необхідні засоби на вересень-жовтень. Втім дуже сподіваюся, що в кінці жовтня не виникне проблеми. Думаю цьому посприяє міське управління освіти», – каже директорка ліцею №66.

Також Лілія Фещук підсумувала: «Від цього навчального року я чекаю, щоб ніхто не захворів і всі були здорові. А ми здолаємо все. Нехай би трішечки МОН подивилося на нас, на наші зарплати, вчительську працю, і пам’ятали, що ми не роботи».

Детальніше з рекомендаціями МОЗу щодо організації навчання у школах та дитсадках під час COVID-19 можна ознайомитися за цим посиланням.