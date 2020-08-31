Вогнеборці врятували двох людей під час пожежі в Дрогобичі

У неділю, 30 серпня, у Дрогобичі спалахнув двоповерховий будинок. Вогнеборцям вдалось врятувати двох людей, яких пожежа застала на балконі. Про це Львівському порталу повідомили у головному управлінні ДСНС Львівщини.

30 серпня о 09:32 год. рятувальникам повідомили про пожежу м. Дрогобич на вул. Л. Українки, 33 в коридорі цегляного двохповерхового житлового будинку, розміром 10×15 м.

Коли пожежники приїхали на виклик, з квартири пробивався дим. Сходова клітина була повністю задимлена, а на балконі двоє людей кликали на допомогу.

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«Вогнеборці не гаючи часу приступили до порятунку людей, а також ліквідації пожежі. Рятувальники за допомогою висувної драбини врятували чоловіка,а також винесли через сходову клітину літню жінку», – йдеться в повідомленні.

О 10:15 год. пожежу локалізували та о 11:54 год. повністю ліквідували.

Вогонь знищив дах та перекриття на площі 40 кв.м та пошкодив речі домашнього вжитку на другому поверсі в двох квартирах на площі 20 кв.м.

До ліквідації пожежі залучалось 14 чоловік особового складу та 3 одиниці спецтехніки. Причини та обставини події встановлюють правоохоронні органи.

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Фото: ДСНС