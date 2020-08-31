У реабілітаційному центрі «Назарет» безкоштовно допомагають учасникам АТО

Реабілітаційний центр «Назарет» УГКЦ, який надає професійну допомогу узалежненим від алкоголю, наркотиків та азартних ігор, переміг у тендері на наданням послуг для учасників АТО. Відтак до кінця року центр може безкоштовно прийняти 25 атовців, які прагнуть подолати залежність. Про це повідомили на сторінці у Facebook центру, передає Львівський портал.

Тендер на надання послуг з реабілітації для атовців проводили у Департамент соціального захисту населення Львівської ОДА.

«До кінця року маємо можливість прийняти до нас 25 хлопців-атовців зі Львова та області, які прагнуть подолати залежність», – йдеться в повідомленні.

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Детальну інформацію можна дізнатися за номерами телефонів: 099 661 66 78 та 067 679 05 06.

Додамо, що реабілітаційний центр «Назарет» знаходиться у Дрогобицькому районі у селі Рихтичі. Працює він вже 15 років. Рік тому там відкрили безкоштовну програму реабілітації для учасників АТО, які страждають від залежності.

Довідка

Заснований реабілітаційний центр «Назарет» Благодійним Фондом «Карітас» СДЄ УГКЦ 2004-ого року. 2010-ого центру було присвоєно статус першого загальноцерковного реабілітаційного центру в Українській Греко-Католицькій Церкві, який надає кваліфіковану допомогу в лікуванні осіб з хімічною та поведінковою залежністю. Центр розрахований на 45 осіб і приймає чоловіків та жінок, які мають бажання одужувати від хімічної залежності, а також азартних ігор. Програма реабілітації розрахована на 8 місяців. В її основу входять такі елементи як терапевтична спільнота, індивідуальне консультування, духовний супровід, елементи програми “12 кроків”, групи з некуріння, а також праця і навчання активному, тверезому відпочинку. Паралельно ведеться робота з родичами наших клієнтів.

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