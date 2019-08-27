Врятувати від залежності. У реабілітаційному центрі «Назарет» з’явилася безкоштовна програма для учасників АТО

У реабілітаційному центрі «Назарет» УГКЦ, який надає професійну допомогу узалежненим від алкоголю, наркотиків та азартних ігор, відкрили безкоштовну програму для реабілітації учасників АТО. Про у коментарі Львівському порталу розповів консультант з терапії залежності центру Володимир Дацюк.

Зазначимо, реабілітаційний центр «Назарет» знаходиться у Дрогобицькому районі у селі Рихтичі. Працює він вже 15 років. Відтак нещодавно відкрили безкоштовну програму реабілітації для учасників АТО, які страждають від залежності.

«Програма є такою як і для всіх, хто проходить реабілітацію. Однак учасники АТО, які прописані у Львівській області, мають можливість її проходити безкоштовно. У нас програма досить обширна. Туди входить індивідуальна та групова терапія, праця над духовністю. З учасниками програми працюють психологи, психотерапевти, духівники. Учасники АТО по різним причинам не звертаються за допомогою. В когось бракує коштів, в когось – сміливості. Тому ми вирішили відкрити таку безкоштовну програму», – розповів Володимир Дацюк.

Детальніше про реабілітаційний центр можна дізнатися тут.

Більше інформації про програму для учасників АТО можна отримати за тел. – 098 066 31 52 Володимир Дацюк.

Довідка

Заснований реабілітаційний центр «Назарет» Благодійним Фондом «Карітас» СДЄ УГКЦ 2004-ого року. 2010-ого центру було присвоєно статус першого загальноцерковного реабілітаційного центру в Українській Греко-Католицькій Церкві, який надає кваліфіковану допомогу в лікуванні осіб з хімічною та поведінковою залежністю. Центр розрахований на 45 осіб і приймає чоловіків та жінок, які мають бажання одужувати від хімічної залежності, а також азартних ігор. Програма реабілітації розрахована на 8 місяців. В її основу входять такі елементи як терапевтична спільнота, індивідуальне консультування, духовний супровід, елементи програми “12 кроків”, групи з некуріння, а також праця і навчання активному, тверезому відпочинку. Паралельно ведеться робота з родичами наших клієнтів.