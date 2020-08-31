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У Львові відновлять роботу автобусні маршрути № 2А і № 45

Вероніка Рой

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З вівторка, 1 вересня, відновлять роботу маршрути № 2А та № 45, а також буде збільшено випуск автобусів на низці інших маршрутів. Про це повідомив директор ЛК АТП № 1 Орест Хамула, передає пресслужба міськради Львова.

 

За його словами, на маршруті № 2А курсуватимуть п’ять автобусів, а на маршруті № 45 – вісім.Також буде збільшено випуск автобусів на маршрути № 1А, 3А, 6А, 9, 19.

Загалом на маршрутах АТП №1 курсуватиме 251 автобус. Ще сім маршрутів – 3А, 9, 16, 18, 40, 46, 47А, продовжать графік руху до 35 хвилин у вечірній час.

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