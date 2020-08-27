За махінації з бюлетенями на Жидачівщині засудили членкиню виборчої комісії

Мешканку Жидачівського району, яка торік на позачергових виборах народних депутатів була членкинею дільничої виборчої комісії, засудили за махінації з бюлетенями. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Зазначається, що мова йде про 48-річну мешканку с.Мельнич Жидачівського району, яка на позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року була членкинею дільничої виборчої комісії.

За версією слідства, жінка видала односельчанці бюлетені не на її прізвище. Як наслідок, вона проголосувала і за себе, і за свого сина. Дії працівниці ДВК кваліфікували за ч.2 ст.158-1 ККУ (голосування виборцем більше, ніж один раз).

Реклама партнерів

Прокурори Жидачівського відділу Стрийської місцевої прокуратури довели вину зловмисниці. Жінку засуджено до 5 років позбавлення волі із застосуванням річного іспитового терміну. Також їй заборонено 2 роки займатись діяльністю, пов’язаною з організацією проведення виборів до органів державної влади.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.