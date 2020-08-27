ОСТАННІ НОВИНИ

За махінації з бюлетенями на Жидачівщині засудили членкиню виборчої комісії

Соломія Головіна

|

Мешканку Жидачівського району, яка торік на позачергових виборах народних депутатів була членкинею дільничої виборчої комісії, засудили за махінації з бюлетенями. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

 

Зазначається, що мова йде про 48-річну мешканку с.Мельнич Жидачівського району, яка на позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року була членкинею дільничої виборчої комісії.

За версією слідства, жінка видала односельчанці бюлетені не на її прізвище. Як наслідок, вона проголосувала і за себе, і за свого сина. Дії працівниці ДВК кваліфікували за ч.2 ст.158-1 ККУ (голосування виборцем більше, ніж один раз).

Реклама партнерів

Прокурори Жидачівського відділу Стрийської місцевої прокуратури довели вину зловмисниці.  Жінку засуджено до 5 років позбавлення волі із застосуванням річного іспитового терміну. Також їй заборонено 2 роки займатись діяльністю, пов’язаною з організацією проведення виборів до органів державної влади.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Ігор Васюник. 20 невідомих фактів про політика
Ігор Васюник. 20 невідомих фактів про політика

Ігор Васюник – перший, хто офіційно повідомив про свою участь у виборах на посаду міського голови Львова цієї осені. Пол...

Не тільки бізнес: «АТБ» розвиває та покращує вітчизняний ритейл
Анастасія ПИЖ
Не тільки бізнес: «АТБ» розвиває та покращує вітчизняний ритейл

Добре знайома кожному з нас торговельна мережа «АТБ» нині охоплює 24 області України, включаючи й Львівщину. У 293 насел...

Ігор Васюник: «ЛЬВІВ – ПЕРШИЙ» стане наступним гаслом нашого міста
Ігор ВАСЮНИК
Ігор Васюник: «ЛЬВІВ – ПЕРШИЙ» стане наступним гаслом нашого міста

Ми, львів’яни, живемо у місті, яке завжди було ПЕРШИМ! Львів завжди першим піднімав хвилі національних рухів: за незалеж...

Як зараз виглядає ринок нерухомості і що нового пропонує клієнтам
Ірина ВЕЛИЧКО
Як зараз виглядає ринок нерухомості і що нового пропонує клієнтам

Про те, як криза вплинула на девелоперських бізнес, що про це кажуть експерти, які поради дають майбутнім клієнтам, і чо...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...