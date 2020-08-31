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Через перекидання крану загинув 35-річний львів’янин

Вероніка Рой

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На Золочівщині перекинувся у кювет вантажопідйомний кран, у корзині якого перебував 35-річний львів’янин. Чоловік отримав травми несумісні із життям та загинув. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

До поліції 31 серпня близько 15 год. надійшло повідомлення від медиків про те, що на території ферми в одному з сіл Золочівського району загинув робітник, який встановлював освітлення.

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Як попередньо встановили правоохоронці, під час проведення робіт вантажопідйомний кран зсунувся з опори  та перекинувся у кювет. У результаті падіння 35-річний мешканець Львова, який перебував у корзині машини, отримав травми, які були несумісні з життям.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють усі обставини події. Досудове розслідування триває.

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