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Останній день літа на Львівщині буде спекотним

Наталя Дуляба

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В останній день літа у Львові та області прогнозують переважно сонячну погоду і до 27 градусів тепла. Про це Львівському порталу повідомили в обласному регіональному центрі з гідрометеорології.

 

31 серпня вночі температура повітря становитиме від 17 до 19 градусів тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до максимальної позначки +27°C. Вітер південний, 5-10 м/с, втім місцями можливі пориви до 15-20 м/с.

Мінлива хмарність, переважно без опадів.

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