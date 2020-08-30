Останній день літа на Львівщині буде спекотним

В останній день літа у Львові та області прогнозують переважно сонячну погоду і до 27 градусів тепла. Про це Львівському порталу повідомили в обласному регіональному центрі з гідрометеорології.

31 серпня вночі температура повітря становитиме від 17 до 19 градусів тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до максимальної позначки +27°C. Вітер південний, 5-10 м/с, втім місцями можливі пориви до 15-20 м/с.

Мінлива хмарність, переважно без опадів.

Реклама партнерів

(Натисніть на зображення для збільшення)

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.