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Через укус змії до лікарні потрапив 8-річний мешканець Сколівщини

Наталя Дуляба

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У Сколівському районі 8-річний хлопчик потрапив до лікарні через укус змії. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

 

Встановлено, що в суботу ввечері, 29 серпня, 8-річного мешканця села Лавочне Сколівського району вкусила змія у праву гомілку. Хлопчика у стані середнього ступеня важкості госпіталізували у райлікарню.

Зазначимо, що Львівщина є лідером серед регіонів, де люди найбільше страждають від укусів змій. Від початку року плазуни покусали 23 мешканців області, в тому числі й трьох дітей.

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Найпоширенішою отруйною змією на території Львівщини є гадюка звичайна. Її забарвлення є мінливим – від світло-сірого до мідно-червоного та чорного з темним ромбічним малюнком на спині.

Місцями проживання гадюки є узлісся, лісові галявини, лісосмуги, порослі чагарником яри і балки, степові схили з чагарниками. У сонячний день вона полюбляє вигріватися на стежці, на пнях. Тому зі змією можна зустрітися під час відпочинку на природі, походу в ліс, на сінокосі та навіть під час роботи на присадибній ділянці.

Львівський портал раніше писав про те, як уникнути зустрічі зі змією, а також що робити, якщо вона таки вас вкусила. Детальніше про це читайте тут.

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