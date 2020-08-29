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«Мінеру» ринку «Шувар» загрожує до шести років за ґратами

Наталя Дуляба

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34-річному львів’янину, який надав неправдиве повідомлення про замінування гуртового ринку «Шувар», що на вул. Хуторівці, «світить» до 6 років тюрми. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Правоохоронці оголосили 34-річному львів’янину підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч.1 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.

Встановлено, 16 липня о 05:30 год. ранку чоловік зателефонував у поліцію  та заявив, що ринок «Шувар» на Хуторівці заміновано.

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На місці працювали спеціалісти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативна група Сихівського відділу поліції, патрульні поліцейські. Вибухонебезпечних предметів виявлено не було.

Згодом правоохоронці встановили особу і затримали зловмисника. За рішенням суду 34-річний мешканець Львова перебуває під вартою.

За скоєне йому загрожує  покарання у вигляді позбавлення волі від двох до шести років.

Наразі ще триває досудове розслідування.

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