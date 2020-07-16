У Львові перевіряють повідомлення про замінування ринку «Шувар»

У Львові правоохоронці перевіряють повідомленні про замінування гуртового ринку «Шувар». Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Зазначається, що інформація про замінування гуртового ринку «Шувар» на вул. Хуторівка, 4Б надійшла від чергового ГУ НП у Львівській області 16 липня о 05:50 год.

«Невідомий зателефонував з мобільного телефону на лінію «102», та вказав, що ще 15 липня замінував «Нижній Шувар», – інформують у департаменті.

На місці події працюють сили та засоби цивільного захисту.

Нагадаємо, 14 липня у Львові «замінували» кілька об’єктів, серед них – торговий комплекс «Шувар».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.