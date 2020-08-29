День пам’яті захисників у Львові у фото

Сьогодні, 29 серпня, Україна вшановує пам’ять захисників, які загинули у боротьбі за незалежність і територіальну цілісність держави. З цієї нагоди у Львові проходила низка пам’ятних заходів.

Офіційні заходи у День пам’яті захисників у Львові розпочались на полях почесних поховань №67 та №76 Личаківського кладовища. Тут небайдужі львів’яни, сім’ї загиблих військових, громадські діячі, священнослужителі та представники влади поклали квіти та провели спільну молитву.

О 10:00 год. Львів долучився до національної хвилини мовчання. Із 12:00 год. в усіх храмах міста пройшли поминальні панахиди.

На Меморіалі Героїв Небесної Сотні урочисто підняли Прапор України. Капелани всіх єпархій міста прочитали молитву, опісля всі охочі мали змогу запалити лампадки та вшанувати пам’ять наших Героїв.

Додамо, що День пам’яті захисників України відзначають вдруге. На державному рівні його відзначають щороку 29 серпня відповідно до виданого указу президента Володимира Зеленського.

Датою вшанування пам’яті захисників України обрали 29 серпня, оскільки саме цього дня у 2014 році в Іловайському котлі загинуло найбільше бійців за весь час війни на Донбасі.

Офіційним символом Дня пам’яті загиблих захисників України є жовтогарячий соняшник, який уособлює скорботу за загиблими на Донбасі українськими воїнами. Як відомо, саме зараз поспівають соняхи, однак збирати їх у серпні 2014 року було складно, адже в цих соняшниках, зокрема, тривали бої й залишалися загиблі українські захисники.

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Фото: ЛМР