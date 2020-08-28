В Україні створили онлайн-бібліотеку короткометражок

В Україні з 24 серпня запрацювала перша масштабна онлайн-бібліотека українського короткометражного кіно від часу його виникнення до наших днів. Наразі база Ukrainian Short Films налічує пів сотні фільмів і її наповнення триває. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Українського культурного фонду.

Головні цілі бази Ukrainian Short Films – виведення українського короткометражного кіно у чіткіший фокус міжнародних селекторів та кураторів, полегшення діалогу українського кіно зі світовими культурними інституціями, а також збереження у фокусі глядачів та індустрії робіт українських режисерів від початку ХХ століття до сьогодні.

«Десятки й сотні українських короткометражних фільмів, що прогриміли на кінофестивалях, або розчинялися в небутті, або викладалися на YouTube, де також губилися і з часом зникали. Створення бази українського кіно покликано вирішити цю проблему», – розповів кінознавець та контент-менеджер Ukrainian Short Films Олександр Телюк.

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База доступна у двох мовних версіях – українській та англійській (запуск англомовної версії запланований на початок вересня 2020-го). Легкий пошук фільмів забезпечують фільтри: за назвою, тематикою, ім’ям режисера, роком виходу, тривалістю або жанром фільму.

Розміщення фільмів у базі Ukrainian Short Films для українських режисерів є безкоштовним. У разі зацікавлення куратори зможуть безпосередньо спілкуватися з режисерами про покази фільмів на їхніх майданчиках.

«База Українські короткометражки (Ukrainian Short Films) – ніколи не буде комерційною, вона є нашою соціальною складовою. Ми хочемо поширювати і знайомити як українців, так і світ з добрим та актуальним українським кіно. Зберігати пам’ять про нього», – розповіла операційна директорка Wiz-Art Уляна Вдовичин.

Наразі база налічує пів сотні фільмів і її наповнення триває. На першому етапі роботи над базою проаналізували історію українського кіно та склали список українських короткометражних фільмів за всі часи. Наступними кроками був відбір фільмів, які можуть бути цікавими для міжнародних кураторів. Зараз ведуться переговори з правовласниками фільмів та їх внесення до Ukrainian Short Films.

«У нас є велика амбіція, включити в цю базу фільми від початку зародження українського кіно до сьогодення. Ми вважаємо, що варто відновлювати і історичну пам’ять, і архівувати сучасні класні фільми, які можуть багато розказати і майбутнім поколінням, і нам самим. У базу не потраплятимуть всі підряд фільми, є модерування. Важливо, щоб фільми були вартісними та цікавими для селекторів, які будуть цією базою користуватися і включати фільми до своїх програм», – програмна директорка Wiz-Art Ольга Райтер.

Для користування базою кінопрофесіоналам та критикам потрібно акредитуватися на платформі Big Short (bigshort.com.ua). Наповненням бази займається громадська організація Wiz-Art, проєкт створення підтримує Український культурний фонд.

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Фото: Український культурний фонд