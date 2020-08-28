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У Львові через COVID-19 закрили інклюзивно-ресурсний центр

Вероніка Рой

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Інклюзивно-ресурсний центр Львова, що на площі Данила Галицького, 4а, тимчасово закрили через виявлення коронавірусу у працівників. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Зазначимо, у разі виявилення коронавірусу усі працівники та вихованці цього закладу мають впродовж 2 тижнів перебувати на самоізоляції. Відтак інклюзивно-ресурсний центр Львова не працюватиме до 9 вересня.

Додамо, інклюзивно-ресурсний центр (ІРЦ) — це установа, яка створена з метою реалізації права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти.

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Нагадаємо, з  29 серпня, у Львові дитячий садок № 135 закрили на 2 тижні через підтвердження коронавірусу в одного з працівників закладу.

Зазначимо, станом на сьогодні 5 дитячі садочки міста є закритими, проте 4 з них незабаром знову розпочнуть свою діяльність. Так, садочки № 92, № 125 та № 129 відкриються із 1 вересня, а садочок № 1 — із 4 вересня.

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