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Туніс закрив кордони для українських туристів

Вероніка Рой

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Туніс вніс Україну до «червоної зони». Українці наразі не можуть подорожувати до цієї країни. Про це інформує Держприкордонслужба.

 

«Як повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, Туніс вніс Україну в «червону зону» епіднебезпеки. Тож, українці вже не можуть відвідувати цю країну», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, станом на 13 серпня було відомо, що свої кордони для громадян України відкрили повністю або з певними умовами 42 країни світу.

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Додамо, Кабінет міністрів ухвалив рішення про закриття кордонів з опівночі 28 серпня. Втім окремим категоріям громадян в’їзд буде дозволено.

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