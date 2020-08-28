Туніс закрив кордони для українських туристів

Туніс вніс Україну до «червоної зони». Українці наразі не можуть подорожувати до цієї країни. Про це інформує Держприкордонслужба.

«Як повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, Туніс вніс Україну в «червону зону» епіднебезпеки. Тож, українці вже не можуть відвідувати цю країну», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, станом на 13 серпня було відомо, що свої кордони для громадян України відкрили повністю або з певними умовами 42 країни світу.

Реклама партнерів

Додамо, Кабінет міністрів ухвалив рішення про закриття кордонів з опівночі 28 серпня. Втім окремим категоріям громадян в’їзд буде дозволено.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.