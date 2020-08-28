Поліцейські затримали 18-річного львів’янина з 50 пакетиками наркотиків

У Львові поліцейські затримали 18-річного хлопця з понад 50 пакетиками наркотиків. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

27 серпня о 19.20 поліцейські на вулиці Замковій у Львові побачили двох юнаків, які поводились підозріло і помітно нервували. Під час поверхневого огляду правоохоронці виявили в наплічнику одного з хлопців, 18-річного львів’янина, пакетики із речовинами зовні схожими на наркотичні.

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Поліцейські вилучили 27 поліетиленових пакетиків з білою порошкоподібною речовиною та 29 пакетиків із речовиною зеленого кольору рослинного походження. Вилучені речовини, схожі на наркотичні, правоохоронці скерували на експертне дослідження.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі до восьми років.

Досудове розслідування триває.

Фото: Нацполіція Львівщини