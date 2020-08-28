На Рубчака 51-річний львів’янин мисливським ножем підрізав чоловіка

У четвер, 27 серпня, у Львові на вул. Рубчака 51-річний львів’янин мисливським ножем вдарив чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Інцидент трапився у подвір’ї одного з будинків на вулиці Рубчака у Львові. Поліцейським про пораненого у живіт чоловіка повідомив львів’янин близько 23.10.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Потерпілим виявився 48-річний львів’янин. Поліцейські встановили, що між чоловіками виник словесний конфлікт, в ході якого 51-річний мешканець Львова умисно завдав потерпілому удар мисливським ножем у ділянку живота.

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29 серпня слідчі територіального підрозділу поліції повідомили зловмиснику про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1. ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння). Підозрюваному загрожує покарання – позбавлення волі на термін від п’яти до восьми років.

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.