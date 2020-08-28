На Мостищині відсудили землю і будинок за 2,6 млн грн

Прокурори на Мостищині відсудили для громади землю і будинок загальною вартістю 2,6 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Ідеться про розташовану на території Хлиплівської сільської ради земельну ділянку сільськогосподарського призначення вартістю понад 2,5 млн грн та житловий будинок площею 52,2 кв.м та ціною більш як 87 тис. грн.

На цю територію органом місцевого самоврядування не були вчасно оформлені документи на право власності, що, у свою чергу, могло призвести до їх протиправного використання. Однак, у справу втрутилась Городоцька місцева прокуратура, яка подала до суду три позовні заяви з метою визнання спадщини відумерлою. Мостиський районний суд Львівської області підтримав позицію відомства та задоволив позовні вимоги.

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Так, у серпні цього року майно повернули у комунальну власність.

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