«Кишенькова країна»: на Львівщині оцифрують Підгорецький замок

Підгорецький замок, що на Львівщині, оцифрують і розмістять на листівках доповненої реальності. Про це Львівському порталу повідомили автори ідеї.

Оцифрували Підгорецький замок в рамках проєкту «Кишенькова країна». Він передбачає наймасштабніше 3D-оцифрування об’єктів матеріальної культурної та архітектурної спадщини України. Проєкт охопить усі 24 регіони та АР Крим великої країни зі Сходу на Захід і з Півночі на Південь і оцифрує 40 об’єктів архітектурної спадщини.

«В одній руці – смартфон, в іншій поштівка з зображенням замку, палацу, сакральної пам’ятки, а на звороті qr-код для сканування. Усі оцифровані об’єкти будуть доступні у форматі 3D-моделей та доповненої реальності на IOS та Android в додатку «Pocket City AR» з аудіогідом української та англійською мовами. Цей додаток створено для прихильників інтелектуального та інтерактивного туризму і несподіваних відкриттів культурної спадщини», – зазначають автори проєкту.

Реклама партнерів

Як повідомляє команда SKEIRON, яка займається оцифруванням об’єктів архітектурної спадщини України, таким чином вони намагаються привернути увагу до руйнування історичних пам’яток.

«Найкращий сувенір – це місто, яке можна взяти завжди з собою в кишеню. Запросити у подорож, привести клаптик спогаду, подарувати емоцію – сучасні технології творять неймовірне. Кишенькове місто – проєкт, який популяризує архітектуру міст через сувенірну AR-продукцію. Ми привертаємо увагу до руйнування історичних пам’яток, а усі оцифровані моделі віддаємо фахівцям для реставрації та реконструкції», – говорить команда SKEIRON.

Підгорецький замок / Pidhirtsi Castle Підгорецький замок (Львівська область)▪️Підгорецький замок – одна з трьох коштовних перлин золотого кільця замків Львівщини наряду з Олеським та Золочівським. Замок був побудований на замовлення Станіслава Конєцпольського – коронного гетьмана Речі Посполитої у середині XVII ст.▪️Проєкт замку виконували імениті майстри своєї справи: а за палацову частину відповідав італійський архітектор Андреа дель Аква, а за фортифікаційну – військовий інженер та картограф Гійом де Боплан. Крім замку Боплан відомий як автор Description d'Ukrainie – опису географії та побуту мешканців українських земель, які на той час входили до Речі Посполитої.▪️Підгорецький замок побудований у стилі ренесансу з так званим «французьким» слідом. Первісно він був квадратним у плані, двоповерховим та мав виражені бічні ризаліти у вигляді башт. Дахи башт прикрашали скульптури атлантів: один з них тримає у руках Землю, а інший – Всесвіт.▪️Значну частину замку ще до розбудови XVII ст., під час якої добудували третій поверх, займав розкішний гетьманський палац. Зали палацу мали назви за кольором, призначенням та характером оздоблення – Жовтий, Зелений, Золотий, Дзеркальний, Столовий, Мозаїчний та Китайський.▪️Як і багато інших ошатних палаців, радянська влада націоналізувала і Підгорецький замок теж. Йому випала доля прихистити в собі туберкульозний санаторій. Як цінний архітектурний та мистецький об’єкт він постав наново аж у 1997 році, силами «ангела-охоронця» української культурної спадщини – Бориса Возницького. 🔹Також можна переглянути 3D-модель Будинку Барського за посиланням – https://skfb.ly/6UGFx #запідтримкиУКФ #МандруйУкраїною Posted by Кишенькове Місто – Pocket City on Thursday, August 27, 2020

Підгорецький замок – одна з трьох коштовних перлин золотого кільця замків Львівщини наряду з Олеським та Золочівським. Замок був побудований на замовлення Станіслава Конєцпольського – коронного гетьмана Речі Посполитої у середині XVII ст. Підгорецький замок розташовано у селі Підгірці Львівської області. Замок споруджено протягом 1635-1640 рр.