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30-річний львів’янин «замінував» будинок у центрі Львова

Вероніка Рой

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Поліцейські затримали 30-річного львів’янина, котрий повідомив про неправдиве замінування будинку на вулиці Каліча Гора у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Повідомлення про замінування будинку на вулиці Каліча Гора у Львові до поліції від аноніма надійшло 27 серпня близько 16.20. На місці події працювали правоохоронці. Вони обстежили приміщення будинку та прилеглу територію, вибухонебезпечних або підозрілих предметів не виявили.

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Згодом поліція почала розшук аноніма. Протягом пів години правоохоронці  виявили 30-річного зловмисника та затримали його.

За фактом слідчі відрили кримінальне провадження за ч.1 ст.259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від двох до шести років. Правоохоронці встановлюють усі обставини.

Фото: Нацполіція Львівщини

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