У Львові вперше провели чемпіонат України з велотріалу

Минулими вихідними 23 та 24 серпня у Львові відбувся чемпіонат України з велотріалу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

У змаганнях взяли участь понад 50 спортсменів з різних куточків України. Львівщину на цих змаганнях представляли 3 велосипедистів.

Успішним був виступ 13-річного Дмитра Сподара у категорії «Новачки». Спортсмен став чемпіоном у своїй категорії.

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Велотріал — це дисципліна маунтинбайку, що полягає в подоланні перешкод на велосипеді. Перешкоди можуть бути найрізноманітнішими: парапети, каміння, колоди, дошки тощо. Головною метою є подолання серії перешкод, не спираючись ногами, руками та іншими частинами тіла.

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Фото: ЛОДА