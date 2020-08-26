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У ДТП на Турківщині загинули пішохід та пасажир буса

Ольга Денисяка

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У Турківському районі Львівщини в аварії загинули двоє людей – пішохід, якого збив мікроавтобус, та пасажир. Водій авто потрапив у лікарню. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини. 

 

Аварія сталась 26 серпня близько 19:15 год. у селищі Бориня Турківського району.  

Як попередньо встановили правоохоронці, водій «Опеля» – 53-річний місцевий мешканець, на повороті не впорався з керуванням, збив пішохода, який ішов на узбіччі, після чого автомобіль з’їхав у кювет.    

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Від травм, отриманих внаслідок аварії, на місці події  загинув 58-річний пасажир «Опеля». Травмований пішохід віком 58 років помер дорогою до лікарні. Водія мікроавтобуса з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні. Усі учасники ДТП – місцеві мешканці. 

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3. ст.. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху)  Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання  – позбавлення волі від п’яти до десяти років. 

Водій мікроавтобуса затриманий у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП. 

 

Фото: Нацполіція Львівщини

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