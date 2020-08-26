У ДТП на Турківщині загинули пішохід та пасажир буса

У Турківському районі Львівщини в аварії загинули двоє людей – пішохід, якого збив мікроавтобус, та пасажир. Водій авто потрапив у лікарню. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Аварія сталась 26 серпня близько 19:15 год. у селищі Бориня Турківського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій «Опеля» – 53-річний місцевий мешканець, на повороті не впорався з керуванням, збив пішохода, який ішов на узбіччі, після чого автомобіль з’їхав у кювет.

Реклама партнерів

Від травм, отриманих внаслідок аварії, на місці події загинув 58-річний пасажир «Опеля». Травмований пішохід віком 58 років помер дорогою до лікарні. Водія мікроавтобуса з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні. Усі учасники ДТП – місцеві мешканці.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3. ст.. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі від п’яти до десяти років.

Водій мікроавтобуса затриманий у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП.

Фото: Нацполіція Львівщини