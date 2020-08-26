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Низка вулиць у Шевченківському та Залізничному районах 27 серпня будуть без води

Вероніка Рой

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У четвер, 27 серпня, декілька вулиць у Шевченківському та Залізничному районах через ремонтні роботи залишаться без водопостачання. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Через заміну вуличної мережі і внутрішньобудинкової запірної арматури 27 серпня з 10.00 год. і до 17.00 год. буде призупинено водопостачання до кількох вулиць Залізничного району.  Зокрема, буде призупинено подачу води до вулиць: Виговського, 1- 17, Караджича, Яворницького, Баштанна, Головатого, Городоцька, 241, 141а, б, 243, 243а.

Також 27 серпня через перепідключенням новозбудованих ділянок водопроводу на вул. Б. Хмельницького з 09.00 год. і до 17.00 год. буде припинено подачу води до вулиць: Бобинського, Вилітна, Г. Діаманда, Дублянська, Зустрічна, Нафтова, Погідна, Равська, Сміла, Б. Хмельницького Б (непарна сторона від № 139 до № 215, парна сторона від № 100 до № 188).

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