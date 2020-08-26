Львівський співак Назар Савко рятував потопельника

Львівський співак Назар Савко під час репетиції свого концерту. 24 серпня нетверезий львів’янин вирішив покупатися в озері на Погулянці і потонув. В той же час біля озера готувався до свого концерту з нагоди Дня Незалежності співак Назар Савко. Не задумуючись, він та його звукорежисер кинулись у воду і витягли чоловіка. Після цього музиканти почали надавати першу допомогу, непритомного чоловіка доставили у лікарню. Однак у медзакладі чоловік помер, пише Zaxid.Net.

За інформацією департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА, інцидент трапився близько 17:45: «Під час купання у водоймі парку «Погулянка» втопився 34-річний мешканець Львова.

Назар Савко розповів, що готувався до концерту Центру творчості дітей та юнацтва Галичини з нагоди річниці незалежності.

«Збиралася публіка, діти готувалися до концерту, бо це була акція від Центру творчості. На озері зробили плаваючу сцену, на ній мав виступати я та струнне тріо «Progressive Time». Я хотів зробити репетицію, до мене підбіг мій звукорежисер Олег Ярема і повідомив, що топився чоловік. Здивувало, що ніхто не панікує, не кричить, не кидається у воду. Ми з ним роздяглися і пірнули», — розповів Назар Савко.

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Співак розповів, що по бульбашках на воді зорієнтувався, куди треба пірнати. Проте не з першого разу вдалося утопленика знайти, адже в тому місці глибина близько 2,5 м. Чоловік лежав на дні.

«Ми його витягнули, почали реанімувати. Перевертали, робили штучне дихання, масаж серця. Нам вдалося його відкачати, він почав випльовувати воду, з’явився пульс. Від нього сильно пахло алкоголем. Швидка приїхала дуже швидко, десь за три хвилини», — згадує Назар Савко.

Бригада лікарів доставила чоловіка в лікарню. Але близько 22:00 він помер.

Співак дивується, що попри велику кількість людей в тому місці ніхто не кинувся на допомогу. Товариші потопельника, з якими він відпочивав, були дуже п’яні, вони навіть не намагалися врятувати друга. Окрім того, в озері на Погулянці купатися заборонено, про це інформують таблички на березі.

Як раніше повідомляв Львівський портал, 24 на Львівщині потонуло двоє людей.

Відео: Zaxid.Net.