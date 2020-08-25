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В озері на Вахнянина втопився чоловік

Вероніка Рой

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Протягом понеділка, 24 серпня, на Львівщині потонули двоє чоловіків. Один випадок трапився у Львові, а інший – у Яворівському районі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС Львівщини.

 

Один трагічний випадок стався у Львові. Так, о 17:42 до рятувальників надійшло повідомлення, що в озері на вул. Вахнянина, 29 було виявлено тіло 34-річного чоловіка.

Цього ж дня о 20:12 до надзвичайників надійшло повідомлення, що на околиці с. Оселя Яворівського району в місцевому ставку виявлено тіло 43-річного чоловіка.

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Обставини та причини смерті чоловіків встановлюють правоохоронні органи.

Надзвичайники вкотре звертаються до мешканців та нагадують, що купатися дозволяється лише у спеціально відведених для цього місцях. Також наголошують не купатися напідпитку та не запливати далеко, особливо якщо не впевнені у своїх силах.

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