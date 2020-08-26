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Львів’янин намагався незаконно провезти через кордон майже 500 літрів віскі

Соломія Головіна

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Львів’янин намагався незаконно провезти через 480 пляшок національного алкогольного напою Шотландії та Ірландії через українсько-польський кордон. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Галицької митниці.

 

Так, 25 серпня у пункті пропуску «Краківець – Корчова» у багажному відсіку мікроавтобуса під керуванням 39-річного мешканця Львова виявили незадекларовані 480 пляшок віскі ТМ «JAMESON IRISH WHISKEY» без акцизних марок об’ємом по 1 л кожна.

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За цим фактом працівники митниці склали протоколи про порушення митих правил за ст. 472 МКУ. Незадекларований товар вилучено. Його вартість буде встановлено додатково. Справу скерують до суду.

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Фото: Галицька митниця

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