За три святкові вихідні на Львівщині спіймали 41 п’яного водія

Протягом святкових вихідних 22-24 серпня на Львівщині правоохоронці затримали 41 водія, що керував автомобілем у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівської області.

Протягом цих святкових вихідних, які тривали з 22 по 24 серпня, правоохоронці на Львівщині працювали у посиленому режимі. Вони стежили за порядком під час масових заходів, а також за дотриманням карантинних обмежень.

У повній готовності були поліцейські наряди, слідчо-оперативні групи, кінологи та вибухотехніки. На дорогах області збільшили кількість патрулів.

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У поліції кажуть, що загалом святкові вихідні пройшли спокійно, порушень не було. Втім за ці три дні на території Львівщини сталось 137 ДТП, внаслідок яких загинули шестеро людей, 21 особа отримала травми.

Також правоохоронці затримали 41 водія за керування у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння. На них склали адмінпротоколи, долю горе-водіїв вирішуватиме суд.

Відтак поліцейські наголошують: найчастіше ДТП з травмованими чи загиблими стаються через керування транспортним засобом у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, виїзд на смугу зустрічного руху, порушення водіями швидкісного режиму, користування засобами зв’язку.

Мешканців Львівщини закликають дотримуватися Правил дорожнього руху, особливу увагу звертати на проїзд перехресть та пішохідних переходів, користуватися ременями безпеки та мотошоломами, а дітей перевозити в автокріслах.

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