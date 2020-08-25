Положинський відмовився приймати орден від Зеленського

Український музикант Олександр Положинський відмовився від ордена «За заслуги» ІІІ ступеня, яким його нагородив Володимир Зеленський. Про це Положинський сказав у відеозверненні до президента у Facebook .

«Сьогодні, повернувшись із Маршу захисників, присвяченого 29-й річниці незалежності України, я дізнався, що ви нагородили мене орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. Принаймні мені показали опублікований в інтернеті указ за вашим підписом, в якому є моє ім’я. З цього приводу я й хочу вам сказати…Сьогодні, коли ми йшли в колоні, ми також згадували про людей, яких безпідставно, принаймні, жодного разу ще не було наведено дійсно вагомого доказу якоїсь їх провини, звинувачують у вбивстві – у тяжкому злочині.

Це мій друг і колега – музикант Андрій Ріффмастер Антоненко, це доктор Юлія Кузьменко, це військовий медик Яна Дугарь. Ось ці люди дійсно заслуговують на нагороди, хоча б тому, що вже більш як півроку вони потерпають від беззаконня. І, в тому числі, ваше ім’я замішане у цій справі, тому що за вашої участі було проведено брифінг, де людей безпідставно було названо вбивцями – без суду, без слідства, без доказів», – наголосив артист.

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Положинський сказав, що в нього вже є нагороди, яких йому цілком достатньо.

«Для мене справжньою нагородою є мої концерти, моя публіка, які підходять та дякують за мої пісні…», – додав Положинський.

Офіційне звернення. Сподіваюся, Володимир Зеленський матиме можливість його подивитися. Posted by Олександр Положинський on Monday, August 24, 2020

Як відомо, 24 серпня під час урочистої церемонії з нагоди Дня Незалежності лідер гурту Brutto Сергій Міхалок та артист Михайло Хома (Дзідзьо) отримали почесні звання “Заслужені артисти України”.