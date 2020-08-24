Зеленський дав «заслуженого артиста» Дзідзьо

Лідер гурту Brutto Сергій Міхалок та артист Михайло Хома (Дзідзьо) отримали почесні звання “Заслужені артисти України”. Це було оголошено під час урочистої церемонії до Дня Незалежності України на Софійській площі у Києві, передає УНН.

Артистів привітав Президент Володимир Зеленський.

Під час церемонії Глава держави вручив державні нагороди військовим, вченим, лікарям, поліції, артистам.

Реклама партнерів

До слова, нещодавно співак та музичний продюсер Олексій Потапенко отримав звання заслуженого артиста України. Такою ж нагородою президент відзначив і співака Арсена Мірзояна.