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Зеленський дав «заслуженого артиста» Дзідзьо

Вероніка Рой

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Лідер гурту Brutto Сергій Міхалок та артист Михайло Хома (Дзідзьо) отримали почесні звання “Заслужені артисти України”. Це було оголошено під час урочистої церемонії до Дня Незалежності України на Софійській площі у Києві, передає УНН.

 

Артистів привітав Президент Володимир Зеленський.

Під час церемонії Глава держави вручив державні нагороди військовим, вченим, лікарям, поліції, артистам.

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До слова, нещодавно співак та музичний продюсер Олексій Потапенко отримав звання заслуженого артиста України. Такою ж нагородою президент відзначив і співака Арсена Мірзояна.

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