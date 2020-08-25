Під час автотрощі у Кам’янка-Бузькому районі загинув 10-річний хлопчик

У селі Гайок Кам’янка-Бузького району внаслідок зіткнення двох автомобілів загинув 10-річний хлопчик. Батьків дитини з тілесними ушкодженнями доставлено у лікарню. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 25 серпня, о 17:40 год.

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Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля BMW – 29-річний львів’янин, не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з легковиком Opel, який рухався у попутному напрямку.

Від травм, отриманих внаслідок ДТП, 10-річний пасажир Opel помер дорогою до лікарні. 49-річний водій Opel та його 42-річна дружина госпіталізовані з тілесними ушкодженнями. Усі вони – мешканці Сокальського району.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2. ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до восьми років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. Поліцейські встановлюють всі обставини події.

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Фото: поліція Львівщини