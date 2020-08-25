Низка вулиць у Львові, Винниках та Брюховичах будуть без світла

У вівторок, 25 серпня, через ремонтні робти частина вулиць Львова, Винників та Брюхович буде без електропостачання. Про це інформує Гаряча лінія «Львівобленерго».

Так, з 9.00 год. до 17.00 год. без електроенергії у м. Львові будуть вулиці : Холодна – всі; Винниця – 100-146; Лукасевича – всі; СК Червона Калина – всі; КСТ Райдуга – всі; Зелена -391,393,395; Зелена- 331-385;284-306; Розвилиста – 4; Дністровська – 12-16,14А,16А;7-17; Білоцерківська – 1А,2А; Дунайська -1-7; Довбуша – 20 -18; Шевченка – 45-55 – 82; Яцкова – 15; Бортнянського – 20; Скнилівська – всі; 9ий Скн.провулок – всі; 10ий Скн. Провулок – всі; Олесницького – всі; Мацієвича – 2-20; Сяйво – 103-127; Повітряна – 31; Кульпарківська – 95,95б; Перфецького -2; Боткіна – 36.

Також з 9.00 год. до 17.00 год. У м.Винники будуть вулиці: Гагаріна – 1-9. 2-16; Грушевського – 1-5, 2; Хоткевича –всі; Стефаника – всі; Вишенька – всі; Мирна – 1; Довбуша – 2.

Реклама партнерів

Крім цього з 9.00 год. до 17.00 год. без електроенергії у смт Брюховичі будуть вулиці: Хвойна – всі; О. Іздрика – 2-10.