ОСТАННІ НОВИНИ

До 5 років тюрми «світить» мешканцю Сколе за розбещення підлітка

Вероніка Рой

|

У Львові прокурори підписали підозру для мешканця Сколе, котрого підозрюють у розбещенні 14-річного підлітка. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

 

Інцидент трапився цьогоріч 20 серпня на території автостоянки одного із торгових центрів у Личаківському районі міста Львова. Того дня невідомий вчинив розпусні дії стосовно 14-річного львів’янина.

«Чоловік заманив юнака у автомобіль, де розповідав відверті і непристойні історії, запропонувавши при цьому вступити у статеві зносини за грошову винагороду», – зазначили у прокуратурі.

Реклама партнерів

Цього ж дня поліцейськими було затримано 47-річного жителя міста Сколе.

21 серпня фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.156 КК України (розбещення неповнолітніх, а саме вчинення розпусних дій щодо особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку).

Крім цього Личаківським районним судом м.Львова за клопотанням слідчого, погодженого із прокурором Личаківського відділу Львівської місцевої прокуратури №1, підозрюваному обрано запобіжний захід. За вчинене йому загрожує до 5 років за ґратами.

Фото: поліція

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Ігор Васюник. 20 невідомих фактів про політика
Ігор Васюник. 20 невідомих фактів про політика

Ігор Васюник – перший, хто офіційно повідомив про свою участь у виборах на посаду міського голови Львова цієї осені. Пол...

Не тільки бізнес: «АТБ» розвиває та покращує вітчизняний ритейл
Анастасія ПИЖ
Не тільки бізнес: «АТБ» розвиває та покращує вітчизняний ритейл

Добре знайома кожному з нас торговельна мережа «АТБ» нині охоплює 24 області України, включаючи й Львівщину. У 293 насел...

Ігор Васюник: «ЛЬВІВ – ПЕРШИЙ» стане наступним гаслом нашого міста
Ігор ВАСЮНИК
Ігор Васюник: «ЛЬВІВ – ПЕРШИЙ» стане наступним гаслом нашого міста

Ми, львів’яни, живемо у місті, яке завжди було ПЕРШИМ! Львів завжди першим піднімав хвилі національних рухів: за незалеж...

Як зараз виглядає ринок нерухомості і що нового пропонує клієнтам
Ірина ВЕЛИЧКО
Як зараз виглядає ринок нерухомості і що нового пропонує клієнтам

Про те, як криза вплинула на девелоперських бізнес, що про це кажуть експерти, які поради дають майбутнім клієнтам, і чо...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...