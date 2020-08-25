До 5 років тюрми «світить» мешканцю Сколе за розбещення підлітка

У Львові прокурори підписали підозру для мешканця Сколе, котрого підозрюють у розбещенні 14-річного підлітка. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Інцидент трапився цьогоріч 20 серпня на території автостоянки одного із торгових центрів у Личаківському районі міста Львова. Того дня невідомий вчинив розпусні дії стосовно 14-річного львів’янина.

«Чоловік заманив юнака у автомобіль, де розповідав відверті і непристойні історії, запропонувавши при цьому вступити у статеві зносини за грошову винагороду», – зазначили у прокуратурі.

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Цього ж дня поліцейськими було затримано 47-річного жителя міста Сколе.

21 серпня фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.156 КК України (розбещення неповнолітніх, а саме вчинення розпусних дій щодо особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку).

Крім цього Личаківським районним судом м.Львова за клопотанням слідчого, погодженого із прокурором Личаківського відділу Львівської місцевої прокуратури №1, підозрюваному обрано запобіжний захід. За вчинене йому загрожує до 5 років за ґратами.

Фото: поліція