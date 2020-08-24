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У Городоцькому районі вщент згорів автомобіль

Соломія Головіна

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У в м. Комарно Городоцького району вщент згорів автомобіль. Про це Львівському порталу повідомили у ГУ ДСНС у Львівській області.

 

Інформація про пожежу в автомобілі Volkswagen Passat B5 надійшла рятувальникам 23 серпня о 20:22 год. Займання відбулося на відкритій території.

Пожежу вдалося повністю ліквідувати о 21:13 год. Вогнем знищено автомобіль.

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До ліквідації пожежі залучалось 2 чоловік особового складу та 1 одиниця спецтехніки.

Причини та обставини події встановлюють правоохоронні органи.

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

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Фото: ДСНС Львівщини

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