У Дрогобицькому районі ВАЗ злетів у кювет, водій загинув

У Дрогобицькому районі в с. Верхні Гаї загинув 39-річний водій автомобіля ВАЗ, що злетів у кювет. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 23 серпня близько 14:30 год. Водій з’їхав у кювет та перекинувся. Внаслідок аварії чоловік загинув на місці події.

Обставини події встановлюються.

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