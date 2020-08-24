Педагогу львівського ліцею присвоїли звання «Заслужений вчитель України»

Педагогу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату Миколі Петруніву присвоїли почесне звання «Заслужений вчитель України». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

У рамках відзначення Дня Незалежності на площі біля пам’ятника Тарасові Шевченку у Львові організували телеміст із різними містами країни, в тому числі зі столицею.

Під час події указом президента звання «Заслужений вчитель України» присвоїли учителеві Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка Миколі Петруніву.

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Нагороду за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, активну громадсько-політичну діяльність, вагомі трудові досягнення та багаторічну сумлінну працю Миколі Петруніву вручив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Фото: ЛОДА