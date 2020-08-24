Академія сухопутних військ долучилася до відзначення Дня Незалежності у Львові

У День Незалежності, 24 серпня, майбутні офіцери Національної академії сухопутних військ поклали квіти до пам’ятного знаку полеглим вихованцям навчального закладу та вшанували їх пам’ять хвилиною мовчання. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Академії сухопутних військ.

Окрім вшанування пам’яті полеглих вихованців навчального закладу, військовослужбовці Національної академії сухопутних військ також поклали квіти до могил новітніх героїв України – полеглих воїнів АТО/ООС та героїв Небесної сотні – на Личаківському цвинтарі.

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Забезпечили проведення пам’ятних та святкових заходів курсанти роти почесної варти військового вишу.

«Двадцять дев’ять років нашої Незалежності були для нас роками радості та гордості, і роками перевірки на зрілість та патріотизм, які вимагали від нас терпіння та мужності. Останні роки стали випробуванням нашої любові до Батьківщини: вже сьомий рік поспіль ми знову змушені, як і багато попередніх поколінь українців, відстоювати нашу Незалежність зі зброєю в руках. Сьогодні це свято виявляє дух патріотизму та гордості за свою націю, яка створила свою незалежну державу. У цей день з усього серця зичу вам міцного здоров’я, добра, щастя, достатку, щедрої долі та успіхів в усіх справах. Зі святом вас, дорогі українці! З Днем Незалежності України!», – зазначив у своєму привітанні з нагоди Дня Незалежності України начальник Національної академії сухопутних військ генерал-лейтенант Павло Ткачук.

Фото: Академія сухопутних військ