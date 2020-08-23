Wizz Air почала літати зі Львова до Португалії

У неділю, 23 серпня, авіакомпанія Wizz Air відкрила рейс зі Львова до столиці Португалії – Лісабону. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі аеропорту Львів.

Перший рейс зі Львова до Лісабону вилетів сьогодні близько 17.10.

Зворотній рейс у Львові очікується о 02.30 ночі.

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«Саме зараз, в цей тяжкий час відновлення рейсів, ця поді є надзвичайно великим святом для львів’ян. Так, поки що немає дозволу для польотів туристів з України в країн Шенгену через коронавірусні обмеження, але наші заробітчани з Португалії та іноземці вже будуть мати шанс дістатися нашого міста завдяки наявності прямого авіасполучення з Лісабону до Львова» – повідомила Тетяна Романовська.

Польоти здійснюватимуть двічі на тиждень по середах та неділях.

Раніше Львівський портал повідомляв, що у середу, 1 липня, у Міжнародному аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького авіакомпанія WizzAir відкрила у Львові першу авіабазу, де базуватиметься літак Airbus A320.