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В Академії сухопутних військ першокурсники склали військову присягу

Ольга Денисяка

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21 серпня у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного курсанти-першокурсники склали Військову присягу на вірність українському народові. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Академії сухопутних військ.

 

Понад 800 юнаків та дівчат, що вступили на різні форми навчання, поповнили цьогоріч лави провідного військового вишу. Це справжні сини та доньки української землі, а відтепер – захисники Батьківщини. Більшість з них власне і склала Присягу на вірність своєму народові.

Свій життєвий вибір вони підтвердили під час складання вступних випробувань. До слова, цього року була небачена кількість охочих одягнути курсантські однострої та здобути якісну вищу освіту саме у Національній академії сухопутних військ. Тож, навчатимуться найкращі!

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Чимало сьогоднішніх першокурсників вже мають досвід служби в Збройних Силах та інших військових формуваннях України. Дехто з них вже отримав бойовий досвід, захищаючи нашу Вітчизну на Сході. Втім, переважна більшість – це вчорашні школярі та ліцеїсти, зовсім юні, але надзвичайно цілеспрямовані громадяни України.

«Для всього колективу Національної академії вони тепер рівноправні співслужбовці, товариші та колеги. Позаду у них інтенсивний й насичений курс первинної військово-професійної підготовки, за час якого наші першокурсники здобули базові вміння й навички, необхідні для подальшої служби й навчання, познайомились один з одним, зі своїми командирами та наставниками, стали злагодженим військовим колективом. Віднині вони – моноліт, якому ніщо не стане на заваді на шляху до офіцерських погонів», – зазначив начальник Національної академії генерал-лейтенант Павло Ткачук.

Зазвичай цей важливий військовий ритуал відбувається за присутності батьків молодих воїнів, численних високоповажних гостей, в атмосфері грандіозного свята. Однак, цьогоріч в навчальному закладі вимушені були провести ритуал складання Військової присяги у дещо незвичному форматі, проте з дотриманням всіх вимог щодо протидії поширенню COVID-19. Втім, це жодним чином не вплинуло на сам сенс урочистої клятви. Замість батьків, напутні слова першокурсникам сказали священники. Вони й поблагословили й окропили свяченою водою молоде поповнення Академії на добре навчання і подальшу легку службу!

Фото: Академія сухопутних військ

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