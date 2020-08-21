Україна призупиняє безвіз із Білоруссю

З 1 вересня 2020 року для поїздок в Білорусь українцям будуть необхідні закордонні паспорти, адже уряд тимчасово призупинив угоду з Білоруссю про безвізові поїздки. Про це Львівському порталу повідомили у Держприкордонслужбі.

«Запрацює новий порядок виїзду, який дозволить покращити захист українських громадян, оскільки у разі втрати за кордоном внутрішнього паспорта ідентифікація громадян України закордонними установами є тривалою та складною на відміну від оперативних процедур документування подорожуючих у разі втрати закордонних паспортів», – йдеться в повідомленні.

Українців, які після 1 вересня повертатимуться з Білорусії, пускатимуть в Україну без перешкод – за внутрішнім паспортом.

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У Держприкордонслужбі наголошують, що нові правила не будуть поширюватись на жителів прикордонних з Білоруссю українських населених пунктів

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