ОСТАННІ НОВИНИ

Театр «Воскресіння» відкриває новий сезон: репертуар

Соломія Головіна

|

Львівський академічний театр «Воскресіння» після довгої паузи відкриває новий театральний сезон. І запрошує на День Незалежності відвідати театрально-музичне дійство просто неба. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі театру.

 

Отож, 24 серпня о 15:00 год. львів’ян кличуть на площу Генерала Григоренка, 5 на театральний виступ від акторів театру «Воскресіння» та театрально-музичне вітання до Дня Незалежності України. Глядачів закликають дотримуватися дистанції та не забувати про маски.

28, 29 та 30 серпня о 18:00 год. вже в приміщенні театру «Воскресіння» відбудуться вечори  пам’яті Ярослава Васильовича Федоришина, засновника театру «Воскресіння», Заслуженого діяча мистецтв України. У ці дні покажуть пластичну виставу «Ехо планети» в жанрі фізик-театру, яка присвячується пам’яті Ярослава Федоришина . Вистава була створена, як відповідь на кризу  пов’язану з коронавірусом і була реалізована за підтримки експрес-проєктів «Фокус на культуру». Також в ці дні перед виставою відбудеться показ невеличкого фільму про Ярослава Федоришина.

Реклама партнерів

З вересня 2020 року розпочнеться поточний репертуар:

  • 4, 5, 6 вересня о 18:00 год. вистава «Він, вона, вікно, покійник» Р.Куні
  • 11 та 13 вересня о 18:00 год. вистава «Серпень. Графство Осейдж» Т.Леттс
  • 18, 19, 20 вересня о 18:00 год. вистава «Ехо-планети»  (пластична вистава, в жанрі фізик-театру)
  • 25, 26 вересня о 18:00 год. вистава «Вечеря з дурнем» Ф.Вебер
  • 27 вересня о 18.00 вистава «Ніч для жінок» А.Мак-Картен, С.Синклер та Ж.Коллар

Довгоочікувану прем’єру «Балаган чесності» Л.Піранделло в постановці Ігора Задніпряного планують показати на початку жовтня.

Всі квитки є в продажі на www.ticketclub.com.ua,  довідка за тел.:2616310.

Як відомо, директор театру «Воскресіння» Ярослав Федоришин помер 20 березня.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Ігор Васюник. 20 невідомих фактів про політика
Ігор Васюник. 20 невідомих фактів про політика

Ігор Васюник – перший, хто офіційно повідомив про свою участь у виборах на посаду міського голови Львова цієї осені. Пол...

Не тільки бізнес: «АТБ» розвиває та покращує вітчизняний ритейл
Анастасія ПИЖ
Не тільки бізнес: «АТБ» розвиває та покращує вітчизняний ритейл

Добре знайома кожному з нас торговельна мережа «АТБ» нині охоплює 24 області України, включаючи й Львівщину. У 293 насел...

Ігор Васюник: «ЛЬВІВ – ПЕРШИЙ» стане наступним гаслом нашого міста
Ігор ВАСЮНИК
Ігор Васюник: «ЛЬВІВ – ПЕРШИЙ» стане наступним гаслом нашого міста

Ми, львів’яни, живемо у місті, яке завжди було ПЕРШИМ! Львів завжди першим піднімав хвилі національних рухів: за незалеж...

Як зараз виглядає ринок нерухомості і що нового пропонує клієнтам
Ірина ВЕЛИЧКО
Як зараз виглядає ринок нерухомості і що нового пропонує клієнтам

Про те, як криза вплинула на девелоперських бізнес, що про це кажуть експерти, які поради дають майбутнім клієнтам, і чо...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...