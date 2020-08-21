Театр «Воскресіння» відкриває новий сезон: репертуар

Львівський академічний театр «Воскресіння» після довгої паузи відкриває новий театральний сезон. І запрошує на День Незалежності відвідати театрально-музичне дійство просто неба. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі театру.

Отож, 24 серпня о 15:00 год. львів’ян кличуть на площу Генерала Григоренка, 5 на театральний виступ від акторів театру «Воскресіння» та театрально-музичне вітання до Дня Незалежності України. Глядачів закликають дотримуватися дистанції та не забувати про маски.

28, 29 та 30 серпня о 18:00 год. вже в приміщенні театру «Воскресіння» відбудуться вечори пам’яті Ярослава Васильовича Федоришина, засновника театру «Воскресіння», Заслуженого діяча мистецтв України. У ці дні покажуть пластичну виставу «Ехо планети» в жанрі фізик-театру, яка присвячується пам’яті Ярослава Федоришина . Вистава була створена, як відповідь на кризу пов’язану з коронавірусом і була реалізована за підтримки експрес-проєктів «Фокус на культуру». Також в ці дні перед виставою відбудеться показ невеличкого фільму про Ярослава Федоришина.

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З вересня 2020 року розпочнеться поточний репертуар:

4, 5, 6 вересня о 18:00 год. вистава «Він, вона, вікно, покійник» Р.Куні

11 та 13 вересня о 18:00 год. вистава «Серпень. Графство Осейдж» Т.Леттс

18, 19, 20 вересня о 18:00 год. вистава «Ехо-планети» (пластична вистава, в жанрі фізик-театру)

25, 26 вересня о 18:00 год. вистава «Вечеря з дурнем» Ф.Вебер

27 вересня о 18.00 вистава «Ніч для жінок» А.Мак-Картен, С.Синклер та Ж.Коллар

Довгоочікувану прем’єру «Балаган чесності» Л.Піранделло в постановці Ігора Задніпряного планують показати на початку жовтня.

Всі квитки є в продажі на www.ticketclub.com.ua, довідка за тел.:2616310.

Як відомо, директор театру «Воскресіння» Ярослав Федоришин помер 20 березня.

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