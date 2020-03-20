Помер директор театру «Воскресіння»

Вночі, 20 березня, помер 64-річний директор Львівського академічного духовного театру «Воскресіння» Ярослав Федоришин. Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко, передає Львівський портал.

Ярослав Федоришин – український театральний діяч, режисер, актор, Заслужений діяч мистецтв України, директор та художній керівник Львівського академічного духовного театру «Воскресіння», засновник Міжнародного театрального фестивалю «Золотий Лев».