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Помер директор театру «Воскресіння»

Вероніка Рой

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Вночі, 20 березня, помер 64-річний директор Львівського академічного духовного театру «Воскресіння» Ярослав Федоришин. Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко, передає Львівський портал.

 

Ярослав Федоришин – український театральний діяч, режисер, актор, Заслужений діяч мистецтв України, директор та художній керівник Львівського академічного духовного театру «Воскресіння», засновник Міжнародного театрального фестивалю «Золотий Лев».

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