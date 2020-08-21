ОСТАННІ НОВИНИ

Судитимуть злочинну групу, яка викрала ікон з храмів на 2,5 млн грн

Вероніка Рой

|

На Тернопільщині судитимуть злочинну групу, яка впродовж двох років викрадала ікони з храмів Центральної та Західної України на понад  2,5 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили в Офісі генерального прокурора.

 

Раніше судимий житель Одещини запропонував двом мешканцям регіону заробіток на крадіжці церковної атрибутики. Група діяла впродовж 2018-2020 років. Угрупування викрадала цінні ікони з церков та монастирів та переправляла їх поштою до Одеси. Надалі фахівці реставрували ікони та продавали колекціонерам. Серед їх клієнтів були бізнесмени, високопосадовці та жителі країн Європи.

Реклама партнерів

Члени групи причетні до крадіжок з церков і монастирів на території Тернопільської, Вінницької, Одеської, Львівської та Чернігівської областей. Загальна вартість викраденої релігійної атрибутики становить понад 2,5 млн грн.

Фото: Офіс гепрокурора

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Ігор Васюник. 20 невідомих фактів про політика
Ігор Васюник. 20 невідомих фактів про політика

Ігор Васюник – перший, хто офіційно повідомив про свою участь у виборах на посаду міського голови Львова цієї осені. Пол...

Не тільки бізнес: «АТБ» розвиває та покращує вітчизняний ритейл
Анастасія ПИЖ
Не тільки бізнес: «АТБ» розвиває та покращує вітчизняний ритейл

Добре знайома кожному з нас торговельна мережа «АТБ» нині охоплює 24 області України, включаючи й Львівщину. У 293 насел...

Ігор Васюник: «ЛЬВІВ – ПЕРШИЙ» стане наступним гаслом нашого міста
Ігор ВАСЮНИК
Ігор Васюник: «ЛЬВІВ – ПЕРШИЙ» стане наступним гаслом нашого міста

Ми, львів’яни, живемо у місті, яке завжди було ПЕРШИМ! Львів завжди першим піднімав хвилі національних рухів: за незалеж...

Як зараз виглядає ринок нерухомості і що нового пропонує клієнтам
Ірина ВЕЛИЧКО
Як зараз виглядає ринок нерухомості і що нового пропонує клієнтам

Про те, як криза вплинула на девелоперських бізнес, що про це кажуть експерти, які поради дають майбутнім клієнтам, і чо...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...