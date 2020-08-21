Судитимуть злочинну групу, яка викрала ікон з храмів на 2,5 млн грн

На Тернопільщині судитимуть злочинну групу, яка впродовж двох років викрадала ікони з храмів Центральної та Західної України на понад 2,5 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили в Офісі генерального прокурора.

Раніше судимий житель Одещини запропонував двом мешканцям регіону заробіток на крадіжці церковної атрибутики. Група діяла впродовж 2018-2020 років. Угрупування викрадала цінні ікони з церков та монастирів та переправляла їх поштою до Одеси. Надалі фахівці реставрували ікони та продавали колекціонерам. Серед їх клієнтів були бізнесмени, високопосадовці та жителі країн Європи.

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Члени групи причетні до крадіжок з церков і монастирів на території Тернопільської, Вінницької, Одеської, Львівської та Чернігівської областей. Загальна вартість викраденої релігійної атрибутики становить понад 2,5 млн грн.

Фото: Офіс гепрокурора