Посадовці Садового визнали, що ввести безкоштовний громадський транспорт реально

Заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міськради Андрій Білий визнав, що безкоштовний громадський транспорт – не вигадка, ввести його у Львові цілком реально. Про це він 20 серпня заявив у своєму відеоблозі, передає Львівський портал.

«Ми розуміємо, що для того, аби громадський транспорт був якісним і безкоштовним для всіх, потрібно 2,1 млрд грн на рік. У нас є всі необхідні підрахунки. 2 млрд грн – це приблизно бюджет розвитку міста, тобто кошти, що виділяються на дороги, школи, лікарні. Так, безкоштовний транспорт сьогодні – абсолютно реальна річ, але нам доведеться відмовитись від усього іншого», – сказав Андрій Білий.

Водночас посадовець підтвердив, що громадський транспорт у Львові завжди був дотаційним. Щороку на нього із міського бюджету витрачають від 500 до 800 млн грн.

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Тобто кожного року Львів витрачає чималі кошти на громадський транспорт, але він не є якісним. І таку неякісну роботу львів’яни дофінансовують із власних кишень.

Як відомо, запровадити безкоштовний і якісний громадський транспорт пропонує кандидат у мери Львова Ігор Васюник. Він стверджує, що знає, як це зробити, оскільки вивчив досвід 110 міст (60 таких міст – у Європі), де для пасажирів успішно працює безплатний громадський транспорт. Львівський портал звернувся до Ігора Васюника, аби він пояснив, де взяти гроші на цей проєкт.

«Безкоштовний громадський транспорт – це ефективний й економічно обґунтований проєкт. Необхідність, а не забаганка. 110 прогресивних міст світу його вже реалізували, адже давно усвідомили, що громадський транспорт – не бізнес, а соціальна складова, інструмент, який дозволить людям ефективніше працювати. Саме від цього буде розвиватись економіка міста. Де взяти гроші на безкоштовний громадський транспорт? Насправді кошти не потрібно шукати, їм просто треба «дати дорогу». У прямому сенсі. Поясню це як економіст і фахівець у сфері транспорту. Більше ніж половина львів’ян щодня користується громадським транспортом. Всі вони годинами стоять у корках замість того, щоб працювати, навчатись чи відпочивати. Ефективні управлінці міст розуміють: якщо у заторах стоїть практично вся працездатна частина населення, то й економіка не розвивається, йде колосальна втрата людиногодин. Час – це гроші! У всьому світі затори = економічні збитки. Якщо люди стоять у корках – вони не заробляють, нічого не виробляють. А тепер цифри: львів’яни стоять у заторах 547 годин на рік, це 22 дні! Через простій у заторах економіка Львова втрачає майже 3 млрд грн на рік! Основним джерелом надходження в бюджет Львова є сплата ПДФО. А звідки те ПДФО візьметься, якщо Львів заполонили затори і люди не працюють майже місяць на рік?», – каже Ігор Васюник.

Ігор Васюник додає, що суть безкоштовного громадського транспорту – стати альтернативою використання приватних авто. Щоб львів’яни пересіли зі свого комфортного автомобіля, потрібно зробити транспорт якісним та швидким. Таким чином він стане не лише вигідною інвестицією у розвиток економіки Львова та інструментом для вирішення проблеми заторів, а й зменшить загазованість повітря.

«Не можна просто взяти і скасувати оплату за проїзд. Громадський транспорт спершу повинен стати якісним, тільки тоді він буде альтернативою приватним автомобілям. У всіх розвинених країнах світу громадський транспорт дотують із міського бюджету мінімум на 50%. Це є нормою і уявіть собі: це вигідно. Громадський транспорт Львова теж дотаційний на рівні 60%, але ці кошти не йдуть на покращення його роботи, їх розкрадають. У всьому світі громадський транспорт не розглядають як бізнес сам по собі, а виключно як вигідну інвестицію у подальший розвиток міста, інструмент для вирішення проблеми заторів та загазованості повітря. Просто економісти, фахові менеджери все це рахують, а в нас тільки рахують, скільки треба витрачати. Та ви витягніть калькулятор і порахуйте, скільки місто втрачає, скільки недозаробляє через відсутність якісного громадського транспорту», – відзначає Ігор Васюник.

Зазначимо, що Ігор Васюник має 11 років досвіду роботи у транспортній сфері. Він працював у Державній адміністрації залізничного транспорту України, був представником «Укрзалізниці» у Кабінеті Міністрів, у Верховній Раді України VIII скликання Ігор Васюник був першим заступником голови комітету з питань транспорту. Автор і співавтор 36 законопроєктів у транспортній сфері: авіаційний, залізничний, річковий, морський, громадський транспорт.

Детальніше про те, чому у світі вводять безоплатний громадський транспорт і який це дає результат, читайте у матеріалі «Безкоштовний громадський транспорт: досвід 110 міст. Як це врятує Львів від заторів».

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