Львів'янина, який застрелив кримінального авторитета з Самбора, ув'язнили на 12 років

Львів’янина, який розстріляв самбірського кримінального авторитета «Кутю» – Романа Кутюка, засудили до 12 років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

За версією слідства, вночі 3 червня 2018 року у дворі будинку постраждалого на вулиці Мазепи у Самборі зловмисник дочекався моменту, коли той вийде із салону власного автомобіля, та здійснив у нього кілька пострілів із вогнепальної зброї.

Внаслідок поранень самбірчанин незадовго помер у реанімаційному відділенні Самбірської ЦРЛ.

Реклама партнерів

Фігуранта затримали, а його дії кваліфікували за ч.1 ст.115 ККУ (умисне вбивство).

Вину львів’янина 19 серпня цього року довели прокурори у Самбірському міськрайонному суді. Чоловіка визнано винним та призначено покарання у вигляді 12 років позбавлення волі. До набрання вироком суду законної сили, лиходій перебуватиме під вартою.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.